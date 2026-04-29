EU-Kommission präsentiert App zur Altersprüfung

EU-Kommissionsvizepräsidentin Henna Virkkunen hat am Mittwoch in Straßburg die Details zur viel diskutierten europäischen App zur Altersverifizierung im Internet vorgestellt. Damit können Nutzerinnen und Nutzer ihr Alter beim Zugriff auf Online-Plattformen nachweisen. Ziel ist es, Online-Plattformen für zu junge Menschen zu sperren.
„Wir brauchen Tools, mit denen man sein Alter nachweisen kann, ohne für Online-Plattformen persönliche Daten wie den Reisepass oder andere Ausweisdokumente angeben zu müssen. Aus diesem Grund haben wir an einer technischen Lösung gearbeitet, mit der man sein Alter nachweisen kann, ohne für diese Dienste persönliche Daten preisgeben zu müssen“, betonte die Exekutiv-Vizepräsidentin für technische Souveränität, Sicherheit und Demokratie in einer Pressekonferenz. Eine gemeinsame europäische Lösung sei notwendig, um die Interoperabilität zu gewährleisten.
Die App funktioniert laut Kommission folgendermaßen: Sie wird heruntergeladen, mit dem Reisepass oder Personalausweis eingerichtet und dient dann beim Zugriff auf Online-Dienste als Altersnachweis. Das soll Datenschutz garantieren und die Weitergabe persönlicher Daten nicht nötig machen. „Wir haben nun unseren Entwurf als Open-Source veröffentlicht“, so Virkkunen, und jeder könne dieses Modell „jetzt ausprobieren, hacken und testen“. Das Modell befinde sich noch in der Entwicklung, aber wenn es „in den Mitgliedstaaten eingeführt wird, wird es natürlich absolut sicher sein“.
EU-Vorgabe als eigene App nutzen
Nachdem die technischen Arbeiten an der europäischen Lösung zur Altersüberprüfung abgeschlossen wurden, stehe diese nun den Mitgliedstaaten zur Anpassung und Einführung bereit, kündigte Virkkunen an. Die EU-Staaten könnten die EU-Vorgabe als eigenständige App veröffentlichen oder in die europäischen digitalen Identitäts-Wallets integrieren, die die Mitgliedstaaten bis Ende des Jahres bereitstellen sollen. So werde sichergestellt, dass jede/r – vorbehaltlich der nationalen Vorschriften – den gleichen Zugang zum Internet habe.
Die Empfehlung lege klare Erwartungen an die EU-Staaten fest, so die Finnin. Die Mitgliedstaaten müssten nun nationale Lösungen zur Altersüberprüfung entwickeln, die mit dem EU-Konzept übereinstimmen. Die Kommission werde ein System einrichten, das Kriterien für diejenigen festlege, die einen Altersnachweis erbringen können, sowie für diejenigen, die Lösungen zur Altersüberprüfung entwickeln können. Die Plattformen könnten dann Anbieter aus dieser Liste auswählen, „die unseren hohen Datenschutz- und Sicherheitsstandards entsprechen, darunter sowohl öffentliche als auch private Dienste“.
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