EU-Kommission präsentiert App zur Altersprüfung

Die App funktioniert laut Kommission folgendermaßen: Sie wird heruntergeladen, mit dem Reisepass oder Personalausweis eingerichtet und dient dann beim Zugriff auf Online-Dienste als Altersnachweis. Das soll Datenschutz garantieren und die Weitergabe persönlicher Daten nicht nötig machen. „Wir haben nun unseren Entwurf als Open-Source veröffentlicht“, so Virkkunen, und jeder könne dieses Modell „jetzt ausprobieren, hacken und testen“. Das Modell befinde sich noch in der Entwicklung, aber wenn es „in den Mitgliedstaaten eingeführt wird, wird es natürlich absolut sicher sein“.