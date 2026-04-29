Sorge um Gottschalk!  TV-Legende sagt Auftritt ab!

Veranstalter hoffen weiter auf Gottschalk

Holm Dressler, künstlerischer Leiter der Preisverleihung, bestätigte: „Wir haben die Veranstaltung auf September verschoben und planen weiterhin mit Thomas, sofern seine Gesundheit es erlaubt.“

Der „Goldene Ochsensepp“ wird in diesem Jahr erstmals verliehen. Die Auszeichnung erinnert an den Widerstandskämpfer und CSU-Mitgründer Josef Müller und wird vom Internationalen Freundeskreis für eine christlich-soziale Politik vergeben.