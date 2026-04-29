Sorge um Gottschalk!  TV-Legende sagt Auftritt ab!

Sorge um Thomas Gottschalk: Der Kult-Moderator hat seinen ersten öffentlichen Auftritt seit Bekanntwerden seiner Krebserkrankung überraschend abgesagt.
Eigentlich sollte der 75-Jährige in der kommenden Woche in München die Preisverleihung „Goldener Ochsensepp“ moderieren – es wäre sein erstes Bühnen-Comeback seit Ende November gewesen, als Gottschalk seine Krebsdiagnose öffentlich machte.
Kurzfristige Absage vor großem Auftritt
Die Veranstaltung im Hotel Bayerischer Hof war bereits für den 9. Mai angekündigt, sogar auf der offiziellen Homepage wurde noch bis Mittwochvormittag mit Gottschalk als Moderator geworben.
Doch nun zieht der Showmaster die Reißleine.
Gegenüber dem „Spiegel“ erklärte Gottschalk deutlich: „Ich werde mich vor dem Herbst nicht öffentlich auf die Bühne stellen, weder für Kurz noch für jemanden anderen! Danach schauen wir mal, was die Gesundheit macht.“
Damit ist klar: Auch die geplante Ehrung für den ehemaligen österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz muss verschoben werden.
Veranstalter hoffen weiter auf Gottschalk
Holm Dressler, künstlerischer Leiter der Preisverleihung, bestätigte: „Wir haben die Veranstaltung auf September verschoben und planen weiterhin mit Thomas, sofern seine Gesundheit es erlaubt.“
Der „Goldene Ochsensepp“ wird in diesem Jahr erstmals verliehen. Die Auszeichnung erinnert an den Widerstandskämpfer und CSU-Mitgründer Josef Müller und wird vom Internationalen Freundeskreis für eine christlich-soziale Politik vergeben.
Für viele Fans bleibt nun vor allem ein Wunsch: Dass Thomas Gottschalk bald gesund zurück auf die Bühne kehren kann.
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