Wie Lockheed die F-35 zu einem KI-Kampfjet umbaut

Die iranische Luftabwehr hatte kaum eine Chance gegen die Übermacht der Luftwaffen Israels und der USA: Nur eine einzige F-35 der USA wurde im Luftraum des Iran durch Beschuss beschädigt, schaffte es aber immerhin noch zurück zur Basis. Da waren die Verluste an Fliegern am Boden durch iranische Raketen und Abschüsse durch „Friendly Fire“ scherzhafter. Ein möglicher Grund für die Überlegenheit der amerikanischen Jets: Sie werden mit immer fortschrittlicheren Zielerfassungssystemen ausgestattet und dank KI besser darin, Luftabwehrstellungen aufzuspüren und auszuschalten.