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Smarte Zielerfassung

Wie Lockheed die F-35 zu einem KI-Kampfjet umbaut

Digital
17.04.2026 17:50
Porträt von Dominik Erlinger
Von Dominik Erlinger

Im Krieg gegen den Iran setzen sowohl Israel als auch die USA – nebst älteren Modellen – im großen Stil auf den modernen Stealth-Kampfjet F-35 von Lockheed Martin. Und der hat, nur Wochen vor dem Großangriff auf das Fundamentalisten-Regime in Teheran, neue KI-Tricks gelernt. Krone+ verrät, wie die neue Zielerfassung des US-Vorzeigekampfjets funktioniert.

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Die iranische Luftabwehr hatte kaum eine Chance gegen die Übermacht der Luftwaffen Israels und der USA: Nur eine einzige F-35 der USA wurde im Luftraum des Iran durch Beschuss beschädigt, schaffte es aber immerhin noch zurück zur Basis. Da waren die Verluste an Fliegern am Boden durch iranische Raketen und Abschüsse durch „Friendly Fire“ scherzhafter. Ein möglicher Grund für die Überlegenheit der amerikanischen Jets: Sie werden mit immer fortschrittlicheren Zielerfassungssystemen ausgestattet und dank KI besser darin, Luftabwehrstellungen aufzuspüren und auszuschalten.

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