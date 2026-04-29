Song Contest: Stadthalle ab sofort im „Lockdown“

Auch das Produktionsequipment wurde sorgfältig überprüft

Die Arbeit der Polizei begann aber bereits Ende März mit dem Start der Umbauarbeiten in der Stadthalle. Sprengstoffkundige Beamte überprüften gemeinsam mit den Spürhunden regelmäßig den Hauptveranstaltungsort und das angelieferte Material, das zusätzlich mit einem Scanner vom Flughafen Wien-Schwechat durchleuchtet wird. Kommende Woche treffen dann bereits die ersten Künstler und Delegationen ein. Noch eine gute Nachricht: Rechtzeitig zum ESC kann die große Halle mit einer neuen Klimaanlage aufwarten.