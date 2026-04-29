Stürmerproblem: Das lässt GAK gegen Tirol hoffen

Kommenden Samstag (17) steigt für den GAK das vorletzte Heimspiel der Saison gegen WSG Tirol. Im heißen Abstiegsthriller der Bundesliga steht mehr am Spiel als „nur“ die drei Punkte. Die „Krone“ schaute beim Training vorbei, wie es den Verletzten bei den Roten geht. Besteht Hoffnung an der Stürmerfront?