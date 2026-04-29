Phishing-Opfer und Bank müssen Schaden teilen

Fraud-Transaction-Monitoring stoppte Zahlungen nicht

Der Kunde klagte die Bank, denn er sah sich als Opfer eines professionell inszenierten Betrugs. Die Zahlungen seien nicht wirksam autorisiert gewesen, weil er über ihren Zweck getäuscht worden sei, so seine Position. Zudem habe die Bank ihre Schutzpflichten verletzt, weil sie die auffälligen Überweisungen nicht im Rahmen ihres Fraud-Transaction-Monitorings gestoppt habe.