Lohnnebenkosten sinken ab 2028 um Milliarden

Durchbruch bei Lohnnebenkosten-Senkung

Gespart werden soll bekanntlich in den Ministerien selbst. Einnahmen erhofft sich die Bundesregierung aber auch durch eine Verlängerung der Bankenabgabe, auf die vor allem die SPÖ pochte. Im Gegenzug gab die SPÖ bei der vor allem von ÖVP und den NEOS geforderten Senkung der Lohnnebenkosten klein bei. Die Kosten für Unternehmen sollen 2028 um zwei Milliarden Euro gesenkt werden, das gelingt über den Familienlastenausgleichsfonds, der künftig zum Teil aus dem Budget gespeist werden soll.