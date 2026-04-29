Ex-RAF-Terroristin wegen Überfällen vor Gericht

Zahlreiche Beweisstücke in Berliner Wohnung

Die Deutsche war im Februar 2024 in ihrer Berliner Wohnung festgenommen worden, von Garweg und Staub fehlt weiter jede Spur. In Klettes Wohnung fanden die Ermittler zahlreiche Beweise. „Diese Wohnung war eine Asservatenkammer“, berichtete die Staatsanwältin. „Dankenswerterweise hat Frau Klette nichts weggeworfen.“ Demnach lagen dort Waffen, Munition, eine Panzerfaust-Attrappe, gefälschte Ausweise, Perücken, Gold und 240.000 Euro Bargeld.

Außerdem stellten die Ermittler Fotos, Skizzen und Aufzeichnungen von Routen von Geldtransportern, ausspionierten Supermärkten und Polizeiwachen in Bremen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen sicher. „Frau Klette hat eine wunderbare Buchführung gemacht“, sagte die Staatsanwältin am ersten Tag ihres Plädoyers.

Die Polizei entdeckte in der Wohnung zudem mehrere Handys, Rechner, Sturmhauben und Flecktarnhosen. Die Kleidung sei nach all den Jahren „dankenswerterweise ungewaschen“, sagt die Staatsanwältin. Experten konnten so DNA-Spuren von Garweg und Klette nachweisen. Auch in Fluchtautos fanden die Ermittler später DNA-Spuren, darunter sollen laut einer Expertin Mischspuren von Klette sein.