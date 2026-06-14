Kaindl mit Magenproblemen erneut EM-Sechster

Der Tiroler Tjebbe Kaindl hat bei der Triathlon-EM über die olympische Distanz wie im Vorjahr Platz sechs belegt. Der 27-Jährige wurde in Tarragona (Spanien) auf Medaillenkurs liegend von Magenproblemen ausgebremst.
Nach zwölf Sekunden 2025 fehlten Kaindl dieses Mal nach 1.500 m Schwimmen, 40 km Radfahren und 10 km Laufen 34 Sekunden auf Bronze. Europameister wurde der Brite Oliver Conway. Kaindls Landsfrau Therese Feuersinger wurde 25. beim Sieg der Deutschen Lisa Tertsch.
Kaindl wollte über Platz sechs nicht jammern. „Es tut trotzdem aber weh. Ich war relativ lange auf Podiumskurs. In der zweiten Hälfte hatte ich mit Magenproblemen zu kämpfen und es ging einfach ums Überleben“, schilderte der Athlet, ehe er eine Kampfansage fürs nächste Jahr abgab. „Bei der Heim-EM in Kitzbühel ist es Zeit für eine Medaille!“
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