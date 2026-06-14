Kaindl mit Magenproblemen erneut EM-Sechster

Kaindl wollte über Platz sechs nicht jammern. „Es tut trotzdem aber weh. Ich war relativ lange auf Podiumskurs. In der zweiten Hälfte hatte ich mit Magenproblemen zu kämpfen und es ging einfach ums Überleben“, schilderte der Athlet, ehe er eine Kampfansage fürs nächste Jahr abgab. „Bei der Heim-EM in Kitzbühel ist es Zeit für eine Medaille!“