Abseits oder nicht? Technik-Panne bei WM-Spiel

War Freuler im Abseits?

Für Diskussionen sorgten allerdings die TV-Wiederholungen. Dort schien Freuler beim Kopfball von Embolo hauchdünn im Abseits gestanden zu sein. Trotzdem blieb die Entscheidung bestehen. In den sozialen Netzwerken verbreiteten sich Screenshots der Szene rasch, zahlreiche Fans diskutierten über die mögliche Fehlentscheidung. Tatsächlich wirkte es auf den Bildern so, als wäre Freuler knapp, aber doch im Abseits gestanden.