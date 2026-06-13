Embolo schreibt mit Elfmeter-Tor Geschichte

Das war historisch! Breel Embolo traf gegen Katar per Elfmeter zum 1:0 für die Schweiz. Es war der erste verwertete Penalty unseres Nachbarn bei einer WM überhaupt – und das im schon 42. Spiel.
Es war in der 17. Minute: Katar-Keeper Mahmud Abu Nada kracht im Strafraum mit Remo Freuler zusammen – und bleibt sogar kurz benommen liegen.
Schiedsrichter Saíd Martínez zeigt sofort auf den Punkt, der VAR überprüft eine mögliche Abseitsstellung – doch die Entscheidung blieb aufrecht. Embolo von Stade Rennes übernahm Verantwortung und schoss ins linke Eck ein. Ein historischer Treffer im 42. WM-Spiel der Schweiz endlich das erste Elfer-Tor ...
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