WM: Brasilien gegen Marokko ab 0 Uhr LIVE

Erster WM-Spieltag in Gruppe C: Brasilien trifft auf Marokko und damit die Nummer sechs der Welt auf die Nummer sieben. Um 0 Uhr geht’s los, wir berichten live (Ticker unten).
Hier der Liveticker:
Schon seit 2002 jagt Brasilien seinem sechsten WM-Titel hinterher – diesmal allerdings nicht aus einer großen Favoritenrolle heraus. Die Qualifikation war holprig, absolute Weltklasse verkörpern nur wenige Spieler im Kader. Große Hoffnungen ruhen auf den Offensivstars Vinicius Junior (Real Madrid) und Raphinha (FC Barcelona), aber auch auf Abwehrchef Marquinhos von Paris Saint-Germain und nicht zuletzt Trainer Carlo Ancelotti. Der Italiener, der mit Milan und Real insgesamt fünfmal die Champions League gewonnen hat, ist der vierte Coach in den vergangenen drei Jahren und soll das Potenzial der Selecao endlich zur Entfaltung bringen.
„Alles ist besser geworden, seitdem er bei uns ist“
Goalie Alisson von Liverpool zeigte sich überzeugt, dass das gelingen kann. „Alles ist besser geworden, seitdem Ancelotti bei uns ist“, betonte der 33-Jährige. „Er hat eine starke Präsenz und gibt uns die Ruhe zu arbeiten.“
Gegen Verletzungen war aber auch Ancelotti nicht gefeit. Rodrygo, Estevao, Eder Militao und Wesley, alles potenzielle Startelfspieler, fielen vor dem Turnier aus. Altstar Neymar, in den vergangenen Jahren immer wieder von Blessuren geplagt, wurde für viele überraschend in den Kader beordert, wird nach einer Wadenverletzung gegen Marokko aber ausfallen.
Der regierende Afrikameister hofft in Gruppe C auf die erste Sensation des Turniers. Vor vier Jahren in Katar erreichten die Marokkaner das Halbfinale und sorgten so für das beste Ergebnis in Afrikas WM-Historie. Die „Löwen vom Atlas“ haben einen schlagkräftigen Kader, angeführt von Kapitän und Champions-League-Sieger Achraf Hakimi von Paris Saint-Germain und Offensivmann Brahim Diaz von Real Madrid. Das Selbstvertrauen ist vorhanden. „Bei der WM 2026 wird Marokko erneut seine Spuren im Weltfußball hinterlassen“, sagte Goalie Yassine Bounou.
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