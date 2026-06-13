WM: Brasilien gegen Marokko ab 0 Uhr LIVE

Schon seit 2002 jagt Brasilien seinem sechsten WM-Titel hinterher – diesmal allerdings nicht aus einer großen Favoritenrolle heraus. Die Qualifikation war holprig, absolute Weltklasse verkörpern nur wenige Spieler im Kader. Große Hoffnungen ruhen auf den Offensivstars Vinicius Junior (Real Madrid) und Raphinha (FC Barcelona), aber auch auf Abwehrchef Marquinhos von Paris Saint-Germain und nicht zuletzt Trainer Carlo Ancelotti. Der Italiener, der mit Milan und Real insgesamt fünfmal die Champions League gewonnen hat, ist der vierte Coach in den vergangenen drei Jahren und soll das Potenzial der Selecao endlich zur Entfaltung bringen.