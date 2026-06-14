Salzburg steht kurz vor Trainer-Verpflichtung

Jetzt könnte alles ganz schnell gehen! Der einstige Serienmeister Salzburg wird wohl in Kürze seinen neuen Cheftrainer präsentieren. Danny Röhl soll neuer Coach bei den Bullen werden.
Bereits vor einigen Tagen berichtete die „Krone“ über das angebliche Interesse an Röhl. Laut Transfer-Insider Fabrizio Romano haben der Deutsche und die Bullen nun eine Einigung erzielt. Der 37-Jährige arbeitete zuletzt bei den Glasgow Rangers und soll nun die Salzburger zurück in die Erfolgsspur bringen.
Für ihren neuen Trainer müssen die Mozartstädter auch eine Ablöse zahlen, diese soll zwischen ein und zwei Millionen Euro betragen. Kommenden Dienstag starten die Bullen die Vorbereitung, wenn alles nach Plan läuft, wird Röhl mit dabei sein.
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