Der „Oranje-Bann“ soll endlich gebrochen werden

Wohl kein Außenseiter mehr! Die Niederlande (startet am Sonntag um 22 Uhr gegen Japan ins Turnier) gehört zu den Mitfavoriten auf den WM-Titel. Warum es nach drei ungekrönten Endspielen endlich klappen kann.
Dreimal stand man im Finale, dreimal musste man dem Gegner nach Schlusspfiff dabei zusehen, wie er den WM-Pokal stemmte. Nun soll alles anders, der Bann für „Oranje“ gebrochen werden!
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