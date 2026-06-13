Reden von KI geschrieben: Wirbel um CDU-Minister

So verteidigt sich das Ministerium

Das deutsche Digitalministerium bestätigte der „Zeit“ den Einsatz von KI und die Nicht-Offenlegung gegenüber den Redaktionen. „Ja, auch Minister Wildberger nutzt KI als Arbeitswerkzeug. Die genannten Texte wurden mit Unterstützung von KI erarbeitet. Eine gesonderte Offenlegung gegenüber den Redaktionen erfolgte nicht – weil Minister Wildberger KI als unterstützendes Arbeitsmittel betrachtet, über dessen Nutzung man nicht anders Rechenschaft ablegt als über Textverarbeitung, Recherche-Tools oder redaktionelle Unterstützung“, betonte ein Sprecher des Ministers.