Die Grabschänder: Goldräuber – oder Okkultisten?

Ihre Verbrechen sind abscheulich – und unheimlich: Bislang unbekannte Täter brechen in Ostösterreich immer wieder Steinplatten-Gräber auf. Steigen in Grüfte hinab, schneiden Särge auf. Weil sie darin Wertgegenstände vermuten? Oder weil sie Toten nahe sein wollen?
Es war am 23. April, als eine Frau auf dem Friedhof von Großweikersdorf (NÖ) das Grab ihrer Großeltern besuchte und dort eine schreckliche Entdeckung machte. „Ich habe“, erinnert sich die Niederösterreicherin, „sofort bemerkt, dass etwas Schlimmes geschehen sein musste.“ Die Abdeckung der Gruft – verschoben, aufgebrochen.
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