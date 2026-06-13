Die Grabschänder: Goldräuber – oder Okkultisten?

Es war am 23. April, als eine Frau auf dem Friedhof von Großweikersdorf (NÖ) das Grab ihrer Großeltern besuchte und dort eine schreckliche Entdeckung machte. „Ich habe“, erinnert sich die Niederösterreicherin, „sofort bemerkt, dass etwas Schlimmes geschehen sein musste.“ Die Abdeckung der Gruft – verschoben, aufgebrochen.