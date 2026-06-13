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Von Ronaldo bis Alaba

Wo Fußballfans zu Retro-Shirts ihrer Stars kommen

Wien
13.06.2026 18:30
Der gebürtige Burgenländer Florian Gajdusek hat am Hauptbahnhof einen wahren Schatz für Fans ...
Der gebürtige Burgenländer Florian Gajdusek hat am Hauptbahnhof einen wahren Schatz für Fans aufgebaut.(Bild: Imre Antal)
Porträt von Lisa Schinagl
Von Lisa Schinagl

Historische Trikots, Sondereditionen, Sammlerstücke: Bis August betreibt Florian Gajdusek einen Pop-Up-Shop am Wiener Hauptbahnhof voll mit Retro-Fanartikel. Der „Krone“ erzählt er, welche Schätze sich auf seinen Kleiderstangen befinden und, wie er zum Hobby-Sammler geworden ist.

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Seit Anfang Mai hängen in einem kleinen Shop im Untergeschoss des Hauptbahnhofs Hunderte Retro-Fußballtrikots dicht aneinander. Von Schmankerln aus den 80ern bis Original-Dressen, in denen einst Stars wie Ronaldo oder Arnautović schwitzten.

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