Wo Fußballfans zu Retro-Shirts ihrer Stars kommen

Historische Trikots, Sondereditionen, Sammlerstücke: Bis August betreibt Florian Gajdusek einen Pop-Up-Shop am Wiener Hauptbahnhof voll mit Retro-Fanartikel. Der „Krone“ erzählt er, welche Schätze sich auf seinen Kleiderstangen befinden und, wie er zum Hobby-Sammler geworden ist.