Brüssel verbietet E-Scooter in der ganzen Stadt

Helme können Leben retten

Laut dem Verkehrsclub Österreich (VCÖ) wurden im vergangenen Jahr auf den heimischen Straßen mit dem E-Scooter im Straßenverkehr 646 Kinder verletzt. Mit insgesamt 2597 Verletzten sind Leute, die auf E-Scootern in Österreich unterwegs waren, bereits einen Anteil von knapp sechs Prozent aller im Straßenverkehr Verunfallten. Und in diesem Punkt sind sich alle Experten einig: Das Tragen eines Helmes verhindert zwar keine Unfälle, schützt bei Unfällen den Kopf vor schweren oder gar tödlichen Verletzungen.