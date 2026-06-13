Die kennen wir doch! Kroatiens Edelfan ist zurück

Zur Erinnerung, Ivana Knöll ist ein Internet-Phänomen. Erstmals praktisch weltweit für Furore sorgte sie vor vier Jahren, als sie bei der WM in den Emiraten die Stadien mit relativ knappen und freizügigen Outfits enterte, um ihrem kroatischen Nationalteam die Daumen zu drücken. Nackte Frauenhaut ist an sich in den Emiraten ja gar nicht gern gesehen – Fräulein Ivana war‘s wurscht. Sie genoss das Spiel mit der Provokation sichtlich. Erinnern Sie sich: