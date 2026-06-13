WM: Katar spielt gegen Schweiz – ab 21 Uhr LIVE

Erster Spieltag bei der Fußball-WM in Nordamerika! Katar spielt zum Auftakt gegen die Schweiz. Um 21 Uhr beginnt die Partie. Wir berichten live (Ticker unten).
Hier der Liveticker:
Die Schweiz geht als großer Favorit ins Auftaktspiel. In der Qualifikation verlor die Truppe von Murat Yakin kein einziges Spiel. In der WM-Vorbereitung gewann man zwar souverän 4:1 gegen Österreichs Gruppengegner Jordanien, holte jedoch gegen Australien nur ein 1:1-Remis.
Katar in Außenseiterrolle
Die WM-Endrunde im eigenen Land in 2022 lief für Katar nicht wie erhofft. Mit drei Niederlagen belegte man nur den letzten Platz in der Gruppe. In den WM-Vorbereitungsspielen konnte Katar keinen Sieg einfahren. Eine 0:1-Pleite gegen Irland und ein torloses Unentschieden gegen El Salvador zeigen klar, dass sich der 56. der FIFA Weltrangliste klar in einer Außenseiterolle befindet.
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