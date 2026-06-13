WM: Katar spielt gegen Schweiz – ab 21 Uhr LIVE

Katar in Außenseiterrolle

Die WM-Endrunde im eigenen Land in 2022 lief für Katar nicht wie erhofft. Mit drei Niederlagen belegte man nur den letzten Platz in der Gruppe. In den WM-Vorbereitungsspielen konnte Katar keinen Sieg einfahren. Eine 0:1-Pleite gegen Irland und ein torloses Unentschieden gegen El Salvador zeigen klar, dass sich der 56. der FIFA Weltrangliste klar in einer Außenseiterolle befindet.