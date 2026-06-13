Nach Herzog und Polster ist jetzt Konsel fällig

„Die Rekorde purzeln“, schmunzelt Michael Konsel. Und bringt‘s damit auf den Punkt. Zwei Allzeit-Granden des österreichischen Fußballs hat Marko Arnautovic schon vermeintliche Bestmarken weggenommen, sie übertrumpft. Da musste zum einen ein gewisser Andreas Herzog herhalten. Über 20 Jahre lang war der „Herzerl“ Rekordnationalspieler Österreichs gewesen. Ehe im September 2022 Marko Arnautovic sein 104. Ländermatch bestritt damit und seinen einstigen Trainer bei der U21-Nationalmannschaft überflügelte.