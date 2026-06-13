Nach Herzog und Polster ist jetzt Konsel fällig

Andi Herzog und Toni Polster waren schon fällig – jetzt knöpft er sich einen gewissen Michael Konsel vor. Ja, Marko Arnautovic ist drauf und dran, zum WM-Auftakt gegen Jordanien am Mittwoch dem legendären „Panther“ einen „Titel“ abzuluchsen, von dem Konsel bis zum Anruf der „Krone“ selbst nichts wusste.
„Die Rekorde purzeln“, schmunzelt Michael Konsel. Und bringt‘s damit auf den Punkt. Zwei Allzeit-Granden des österreichischen Fußballs hat Marko Arnautovic schon vermeintliche Bestmarken weggenommen, sie übertrumpft. Da musste zum einen ein gewisser Andreas Herzog herhalten. Über 20 Jahre lang war der „Herzerl“ Rekordnationalspieler Österreichs gewesen. Ehe im September 2022 Marko Arnautovic sein 104. Ländermatch bestritt damit und seinen einstigen Trainer bei der U21-Nationalmannschaft überflügelte.
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