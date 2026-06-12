NEOS werfen ÖVP und SPÖ „Packeln“ bei ORF-Wahl vor

Es müsse „das letzte Mal“ gewesen sein, „dass Parteien bei der Besetzung des Direktoriums packeln und mitmischen“, forderte NEOS-Mediensprecherin Henrike Brandstötter. „Wir NEOS sind die einzigen, die da nie mitgemacht haben.“ Damit kritisierte sie direkt die größeren Koalitionspartner ÖVP und SPÖ. Brandstötter erneuerte die Forderung nach einer umfassenden ORF-Reform. Es brauche einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der „transparent, unabhängig, politikfern und zukunftsfit“ sei. Vom neuen ORF-General erwarten die NEOS, „dass er das Seine tut, um dieses Ziel zu erreichen“ und wünschen ihm „viel Energie“.