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Flo Kainz kehrt heim

Nach 16 Jahren kein Sommer wie damals

Fußball National
13.06.2026 20:00
206 Spiele – Florian Kainz feierte mit dem 1. FC Köln viele Erfolge.
206 Spiele – Florian Kainz feierte mit dem 1. FC Köln viele Erfolge.(Bild: GEPA)
Porträt von Burghard Enzinger
Von Burghard Enzinger

16 Jahre war Florian Kainz Profi, vor einem Monat beendete der Grazer seine aktive Karriere. Mit der „Krone“ sprach der 33-jährige Steirer, der in den vergangenen zehn Jahren in Deutschland seine Brötchen verdiente, über seinen Abschied vom 1. FC Köln und wirft einen zufriedenen Blick zurück auf seine Karriere.

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Wenn der 1. FC Köln am 10. Juli in die Vorbereitung startet, wird Florian Kainz erstmals nach sieben Jahren fehlen. Der Grazer beendete nach der letzten Saison seine Karriere. Der Gedanke ist lange in ihm gereift. „Die Entscheidung war keine Schnapsidee, sondern wohl überlegt. Ich wollte einfach meine Laufbahn in Köln beenden und nicht anderswo. Und ich wollte selbst entscheiden, wann ich Schluss mache“, erklärt der 33-Jährige, der seit 2019 206 Spiele für die „Geißböcke“ absolviert hat.

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