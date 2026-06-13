Nach 16 Jahren kein Sommer wie damals

Wenn der 1. FC Köln am 10. Juli in die Vorbereitung startet, wird Florian Kainz erstmals nach sieben Jahren fehlen. Der Grazer beendete nach der letzten Saison seine Karriere. Der Gedanke ist lange in ihm gereift. „Die Entscheidung war keine Schnapsidee, sondern wohl überlegt. Ich wollte einfach meine Laufbahn in Köln beenden und nicht anderswo. Und ich wollte selbst entscheiden, wann ich Schluss mache“, erklärt der 33-Jährige, der seit 2019 206 Spiele für die „Geißböcke“ absolviert hat.