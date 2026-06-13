Nach 16 Jahren kein Sommer wie damals

16 Jahre war Florian Kainz Profi, vor einem Monat beendete der Grazer seine aktive Karriere. Mit der „Krone“ sprach der 33-jährige Steirer, der in den vergangenen zehn Jahren in Deutschland seine Brötchen verdiente, über seinen Abschied vom 1. FC Köln und wirft einen zufriedenen Blick zurück auf seine Karriere.
Wenn der 1. FC Köln am 10. Juli in die Vorbereitung startet, wird Florian Kainz erstmals nach sieben Jahren fehlen. Der Grazer beendete nach der letzten Saison seine Karriere. Der Gedanke ist lange in ihm gereift. „Die Entscheidung war keine Schnapsidee, sondern wohl überlegt. Ich wollte einfach meine Laufbahn in Köln beenden und nicht anderswo. Und ich wollte selbst entscheiden, wann ich Schluss mache“, erklärt der 33-Jährige, der seit 2019 206 Spiele für die „Geißböcke“ absolviert hat.
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