Vienna-Männer bei 3×3-Heimturnier im Viertelfinale

„Es ist schade“

„Es ist schade. Wir haben das Spiel in unserer Hand gehabt“, sagte Allesch im ORF. „Am Ende haben wir es nicht rübergebracht.“ Nach einer guten Defensivleistung verspielten die Lokalmatadorinnen noch einen 12:8-Vorsprung. „Die Höhen und Tiefen sind in den zehn Minuten sehr exzessiv. Es tut wirklich weh, das noch hergegeben zu haben“, meinte Sill, die mit ihren Kolleginnen nun auf eine erfolgreiche EM-Qualifikation hofft.