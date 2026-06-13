Kleinkind in Wien mit diversen Drogen vergiftet

Pillen einfach im Zimmer liegen lassen

Fast teilnahmslos sitzt jetzt der junge Vater im Wiener Landesgericht vor dem Richter. Der 23-Jährige hat heute Geburtstag, Grund zum Feiern gibt es aber keinen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, „ungewöhnlich und auffallend die erforderliche Sorgfalt außer Acht gelassen zu haben“ – indem er seine eigenen Drogen einfach in seinem Zimmer herumliegen ließ, wo sich auch seine Tochter frei bewegen konnte. Mit eineinhalb Jahren können Kinder schließlich schon gehen, werden neugierig und nehmen alles in den Mund.