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Fußball-WM

ÖFB-Team auch im Samstag-Training vollzählig

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
13.06.2026 21:54
Das ÖFB-Team bereitet sich für das erste WM-Spiel gegen Jordanien vor.
Das ÖFB-Team bereitet sich für das erste WM-Spiel gegen Jordanien vor.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Am Tag der Vertragsverlängerung von Teamchef Ralf Rangnick hat Österreichs Fußball-Nationalmannschaft das Training in Santa Barbara wie schon am Vortag vollzählig absolviert. 

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Nach der Einheit am Samstag stehen noch zwei Trainings im Harder Stadium an, am Montagnachmittag (Ortszeit) fliegt der ÖFB-Tross nach San Francisco.

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Im angrenzenden Santa Clara steigt am Dienstag (Ortszeit – Mittwoch 6.00 Uhr MESZ) das erste WM-Match der Österreicher gegen Jordanien.

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