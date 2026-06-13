„Die armen Deutschen tun mir jetzt schon leid. Sie mögen technisch sehr gut sein, aber sie haben nicht so viel Leidenschaft, nicht so eine Begeisterung und so viel Herz wie Curacao“, grinst Harald Buchmayer, ehrenamtlicher Honorarkonsul Österreichs im Karibikparadies. Ernsthafter fügt er hinzu: „Sollten wir nur ein Tor gegen Deutschland schießen, haben wir auf der Insel einen absoluten Ausnahmezustand.“