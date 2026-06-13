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Curacao-Österreicher:

„Die armen Deutschen tun mir jetzt schon leid“

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
13.06.2026 20:40
Curacaos Fußballer haben den Rhythmus im Blut. Im Karibik-Paradies ist die Euphorie vor dem ...
Curacaos Fußballer haben den Rhythmus im Blut. Im Karibik-Paradies ist die Euphorie vor dem Auftaktspiel gegen Deutschland riesig.(Bild: AP/Scott Heppell)
Porträt von Matthias Mödl
Von Matthias Mödl

Auf Curacao wird schon seit Tagen gefeiert. Sonntag erlebt die Stimmung mit dem WM-Auftaktspiel gegen Deutschland die Stimmung ihren Höhepunkt. Und der Außenseiter fühlt sich in seiner Rolle pudelwohl. Harald Buchmayer, ehrenamtlicher Honorarkonsul Österreichs im Karibikparadies, bekommt die Euphorie rund um die Nationalmannschaft hautnah mit.

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„Die armen Deutschen tun mir jetzt schon leid. Sie mögen technisch sehr gut sein, aber sie haben nicht so viel Leidenschaft, nicht so eine Begeisterung und so viel Herz wie Curacao“, grinst Harald Buchmayer, ehrenamtlicher Honorarkonsul Österreichs im Karibikparadies. Ernsthafter fügt er hinzu: „Sollten wir nur ein Tor gegen Deutschland schießen, haben wir auf der Insel einen absoluten Ausnahmezustand.“

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