Springreiter Max Kühner Dritter in Saint-Tropez

Springreiter Max Kühner hat auf der Global Champions Tour einen weiteren Podestplatz eingesackt. Der Österreicher wurde in Saint-Tropez mit seinem Pferd EIC Up Too Jacco Blue Dritter und durfte sich über ein Preisgeld von 75.000 Euro freuen.
Der Sieg ging an die Monegassin Anastasia Nielsen, die sich im Stechen gegen den Belgier Thibeau Spits durchsetzte. Nach sechs von 16 Stationen der hochdotierten Serie belegt Kühner den sechsten Platz.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.