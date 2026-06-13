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75.000 Euro Preisgeld

Springreiter Max Kühner Dritter in Saint-Tropez

Sport-Mix
13.06.2026 21:49
Max Kühner
Max Kühner(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Springreiter Max Kühner hat auf der Global Champions Tour einen weiteren Podestplatz eingesackt. Der Österreicher wurde in Saint-Tropez mit seinem Pferd EIC Up Too Jacco Blue Dritter und durfte sich über ein Preisgeld von 75.000 Euro freuen. 

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Der Sieg ging an die Monegassin Anastasia Nielsen, die sich im Stechen gegen den Belgier Thibeau Spits durchsetzte. Nach sechs von 16 Stationen der hochdotierten Serie belegt Kühner den sechsten Platz.

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