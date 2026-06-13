Mord an Lehrerin (28): Dramatische Wende bei Motiv

Die Waffe hat der 29-Jährige legal besessen. Anschließend fuhr der Mann mit seinem Wagen davon und raste mit voller Geschwindigkeit gegen einen Baum. „Unmittelbar davor hat er sich noch in den Kopf geschossen“, berichtet Ebner. Direkte Zeugen von der Tat gebe es keine. Nachdem sich die Mutter des Opfers Sorgen gemacht hatte, weil die Tochter nach Schulschluss nicht nach Hause kam, fuhr sie zur Mittelschule in Taufkirchen an der Pram. Dort sah sie das Auto ihrer Tochter am Parkplatz stehen. Daraufhin begann eine Suchaktion im Gebäude. In der Bibliothek stieß man schließlich auf die Leiche.