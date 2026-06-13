Vienna Vikings fanden die Löcher im Schweizer Käse

Wer beim Fanartikel-Stand noch in den Kisten mit den original-getragenen Trikots der Vikings nach seinem Lieblingsjersey suchte und dabei die Zeit übersah, der verpasste den Blitzstart der Vikings. 2:20 Minuten waren gespielt, als es nach Bierbaumer-Touchdown samt Extrapunkt 7:0 stand. Da klatschte auch „Blue“ von den Indianapolis Colts Beifall. Das Maskottchen des Teams von Österreichs NFL-Export Bernhard Raimann unterstützte die Wikinger beim vierten Sieg im vierten Spiel.