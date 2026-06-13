Vienna Vikings fanden die Löcher im Schweizer Käse

Viertes Spiel, vierter Sieg! Die Franchise der Vienna Vikings ist in der American Football League Europe als einziges Team noch ungeschlagen. Auch die neu gegründeten Alpine Rams aus der Schweiz bissen sich an den Wikingern die Zähen aus. Beim 47:20-Sieg fanden die Wiener die Löcher in der Schweizer-(Käse-)Abwehr.
Eines sind die Vienna Vikings definitiv nicht: gute Gastgeber. In der American Football League Europe AFLE fertigten die Wiener gestern im Interconference-Game die neu gegründeten Alpine Rams aus der Schweiz 47:20 ab.
Wer beim Fanartikel-Stand noch in den Kisten mit den original-getragenen Trikots der Vikings nach seinem Lieblingsjersey suchte und dabei die Zeit übersah, der verpasste den Blitzstart der Vikings. 2:20 Minuten waren gespielt, als es nach Bierbaumer-Touchdown samt Extrapunkt 7:0 stand. Da klatschte auch „Blue“ von den Indianapolis Colts Beifall. Das Maskottchen des Teams von Österreichs NFL-Export Bernhard Raimann unterstützte die Wikinger beim vierten Sieg im vierten Spiel.
Ein zweites Mal Bierbaumer, Pajarinen und Seikovits fanden die Löcher in der Schweizer-(Käse)-Abwehr noch vor der Pause (27:7), erneut Seikovits, Quarterback Holmes selbst und Ernst – nach einem gefumbelten Sudi-Punt – besorgten nach der Pause den Endstand.
„Zuhause zu gewinnen und selbst auch Touchdowns zu erzielen, fühlt sich einfach großartig an“, strahlte Seikovits.
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