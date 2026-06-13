Bikini-Posting! Spielerfrau im Brasilien-Fieber

„Auf geht‘s Brasilien“, schreibt Supermodel Izabel Goulart wenige Stunden vor dem Auftakt-Match der Selecao gegen Maroko auf Instagram. Die Verlobte des ehemaligen Deutschland-Keepers Kevin Trapp zeigt sich dabei im Brasilien-Bikini – passend zu den Temperaturen ...
Goulart bezeichnet ihr knappes Outfit als den „brasilianischen Stil“ und freut sich auf das erste Spiel ihres Heimatlandes. Ihre Fans sind begeistert!
Goulart ist seit dem Jahr 2015 mit Paris-Keeper Trapp liiert und seit Sommer 2018 mit dem 35-jährigen Deutschen verlobt.
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