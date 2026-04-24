Die KI-Cyberwaffe, die jeden zu einem Hacker macht

Sie ist so gefährlich, dass der Hersteller nur ausgewählten Partnern aus der Welt der Tech-Konzerne Zugriff darauf gewährt: Die neue KI „Mythos“ vom US-Anbieter Anthropic sucht automatisch nach IT-Sicherheitslücken und macht damit theoretisch jeden zum Hacker. Krone+ hat bei einem Experten nachgefragt, ob die Angst vor der potenziellen Cyberwaffe gerechtfertigt ist – und was es bedeutet, wenn die USA solche Tools haben und Europa nicht.