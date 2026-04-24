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Masters in Madrid:

Zweite Runde: Ofner gegen Etcheverry heute LIVE

Tennis
24.04.2026 10:51
Sebastian Ofner
Sebastian Ofner(Bild: EPA/ENRIC FONTCUBERTA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Sebastian Ofner trifft heute in der 2. Runde des Masters-Turniers in Madrid auf den Argentinier Tomás Martín Etcheverry (3. Match auf Platz 4 – Beginn nicht vor 15 Uhr). Wir berichten live, siehe Ticker unten.

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Hier der Liveticker:

Sebastian Ofner hat wie 2025 beim ATP-Masters-1000-Turnier in Madrid die Auftakthürde gemeistert. Österreichs bester Tennisspieler setzte sich am Mittwoch gegen den georgischen Qualifikanten Nikolos Basilaschwili in einer ausgeglichenen Partie mit 7:6(5),7:6(0) durch. Beim dritten Hauptbewerbantreten bei dem mit über 8 Mio. Euro dotierten Event gelang zum zweiten Mal der Einzug in die 2. Runde.

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„Wird ein zaches Match“
Als nächster Gegner wartet der als Nummer 25 gesetzte Argentinier Tomas Martin Etcheverry. Das bisher einzige Match der beiden hat der Weltranglisten-83. 2023 in Bastad für sich entschieden. Der 26-jährige Rio-de-Janeiro-Turniersieger ist als Nummer 29 der Welt allerdings in der klaren Favoritenrolle. „Es wird ein zaches, toughes Match, aber es ist sicherlich alles drinnen“, sagte Ofner.

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