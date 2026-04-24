Zweite Runde: Ofner gegen Etcheverry heute LIVE

Sebastian Ofner trifft heute in der 2. Runde des Masters-Turniers in Madrid auf den Argentinier Tomás Martín Etcheverry (3. Match auf Platz 4 – Beginn nicht vor 15 Uhr). Wir berichten live, siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
Sebastian Ofner hat wie 2025 beim ATP-Masters-1000-Turnier in Madrid die Auftakthürde gemeistert. Österreichs bester Tennisspieler setzte sich am Mittwoch gegen den georgischen Qualifikanten Nikolos Basilaschwili in einer ausgeglichenen Partie mit 7:6(5),7:6(0) durch. Beim dritten Hauptbewerbantreten bei dem mit über 8 Mio. Euro dotierten Event gelang zum zweiten Mal der Einzug in die 2. Runde.
„Wird ein zaches Match“
Als nächster Gegner wartet der als Nummer 25 gesetzte Argentinier Tomas Martin Etcheverry. Das bisher einzige Match der beiden hat der Weltranglisten-83. 2023 in Bastad für sich entschieden. Der 26-jährige Rio-de-Janeiro-Turniersieger ist als Nummer 29 der Welt allerdings in der klaren Favoritenrolle. „Es wird ein zaches, toughes Match, aber es ist sicherlich alles drinnen“, sagte Ofner.
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