Zweite Runde: Ofner gegen Etcheverry heute LIVE

„Wird ein zaches Match“

Als nächster Gegner wartet der als Nummer 25 gesetzte Argentinier Tomas Martin Etcheverry. Das bisher einzige Match der beiden hat der Weltranglisten-83. 2023 in Bastad für sich entschieden. Der 26-jährige Rio-de-Janeiro-Turniersieger ist als Nummer 29 der Welt allerdings in der klaren Favoritenrolle. „Es wird ein zaches, toughes Match, aber es ist sicherlich alles drinnen“, sagte Ofner.