Passanten schlagen Alarm: Auto in Donau gestürzt

In Krems (NÖ) soll Freitagnachmittag ein Auto in die Donau gestürzt sein. Nach ersten Informationen soll zumindest eine Person in dem Fahrzeug eingeschlossen sein. Dutzende Rettungskräfte sind vor Ort.
Laut „Krone“-Informationen soll es sich um ein rotes Auto handeln, das Freitagnachmittag gegen 17 Uhr in Krems-Stein beim Kreisverkehr „Förthof“ in die Donau gestürzt sein soll. Passanten hatten das untergehende Fahrzeug gesehen und den Notruf verständigt.
Junger Mann sprang Auto hinterher
Laut Augenzeugen sei ein Pkw über den Kreisverkehr regelrecht abgehoben und in die Donau gestürzt. Die Einsatzkräfte gehen von zumindest einer eingeschlossenen Person aus. Ein 19-Jähriger hatte den Unfall mit seinem Freund beobachtet und ist sofort hinterher gesprungen. „Das Auto ist sofort gesunken, ich habe noch versucht, die Tür zu öffnen. Es saß ein weißhaariger Mann am Steuer“, erzählt der junge Mann der „Krone“. Doch alle Bemühungen halfen nichts. Der 19-Jährige wird derzeit vom Krisen- interventionsteam betreut.
Fieberhafte Suche läuft
Ein Großaufgebot an Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr, Wasserrettung, Tauchern und Rotem Kreuz ist derzeit vor Ort. An beiden Donauufern sind rund 60 bis 70 Rettungskräfte vor Ort, die Donau in diesem Bereich zwischen drei und sechs Meter tief. Auch Drohnen suchen nach dem versunkenen Fahrzeug. Der Rettungseinsatz ist derzeit im Gange. Nähere Umstände sind derzeit nicht bekannt.
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