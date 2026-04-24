Passanten schlagen Alarm: Auto in Donau gestürzt

Junger Mann sprang Auto hinterher

Laut Augenzeugen sei ein Pkw über den Kreisverkehr regelrecht abgehoben und in die Donau gestürzt. Die Einsatzkräfte gehen von zumindest einer eingeschlossenen Person aus. Ein 19-Jähriger hatte den Unfall mit seinem Freund beobachtet und ist sofort hinterher gesprungen. „Das Auto ist sofort gesunken, ich habe noch versucht, die Tür zu öffnen. Es saß ein weißhaariger Mann am Steuer“, erzählt der junge Mann der „Krone“. Doch alle Bemühungen halfen nichts. Der 19-Jährige wird derzeit vom Krisen- interventionsteam betreut.