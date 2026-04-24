Vorwahlkampf-Start: Stelzer stellt sich Wiederwahl

„Kein Luftschlösserbauen“

Entsprechend bestimmt trat Stelzer vor seiner Wiederwahl zum Landesparteichef dann in seiner Rede auf. Er baute die gut 30 Minuten darauf auf, warum es wichtig sei, dass die ÖVP führende Kraft im Land sei: „Wenn wir es nicht machen, macht es ein anderer – anders – ganz. Und damit „nicht gut für das Land“. Denn in ernsthaften Zeiten sei „keine Show gefragt, kein Auseinanderdividieren und auch kein Luftschlösserbauen“. Es brauche einen „klaren Blick auf die Dinge“. In Abgrenzung zu seinem blauen Juniorpartner strich er Unterschiede heraus. So orientiere sich seine Partei „am westlichen Europa und nicht an Putin, Orban oder Trump“.