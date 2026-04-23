ÖSV trauert um Pionier der Hahnenkamm-Rennen

Große Verdienste um den Skisport

Der größte Erfolg und Verdienst von Poley ist aber wohl die Schaffung der Hahnenkamm-Rennen, wie wir sie kennen. Von 1973 bis 2000 war er Vorsitzender des Organisationskomitees. In diesem Zeitraum gelang es ihm, die Rennen auf ein neues Niveau zu heben. „Seinem Engagement sind die internationalen Kontakte zu verdanken, seinem Verhandlungsgeschick, die TV- und Vermarktungsverträge, seiner Durchsetzungskraft, die Schaffung zeitgemäßer Organisationsstrukturen.“, so der ÖSV.