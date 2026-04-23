ÖSV trauert um Pionier der Hahnenkamm-Rennen

Der Skisport trauert um Dr. Christian Poley. Der ehemalige Vorstandvorsitzende des Austria Ski Pool sowie Vorsitzender des FIS- Regelkomitees und Pionier der Hahnenkamm-Rennen ist im Alter von 95 Jahren verstorben.
„Ob beim ÖSV, beim Austria Ski Pool, beim Kitzbüheler Ski Club, beim Tiroler Skiverband oder beim Internationalen Skiverband/FIS – der am 1. Februar 1931 in Bozen geborene Jurist Dr. Christian Poley hat sein Leben nicht nur der Arbeit, sondern auch dem Skisport gewidmet“, heißt es in einer Mitteilung des ÖSV.
Für den Österreichischen Skirennsport war Poley in seiner Funktion als Mitglied und Vorstandvorsitzender des Austria Ski Pool 50 Jahre lang eine tragende Säule. Im Internationalen Skiverband war der Kitzbühelr nicht nur als technischer Delegierter sondern insbesondere als Mitglied und Vorsitzender des FIS-Regelkomitees tätig. Unter seiner Leitung von 1994 bis 2010 wurde ein klares und systematisches Wettkampfreglement erarbeitet und beschlossen.
Große Verdienste um den Skisport
Der größte Erfolg und Verdienst von Poley ist aber wohl die Schaffung der Hahnenkamm-Rennen, wie wir sie kennen. Von 1973 bis 2000 war er Vorsitzender des Organisationskomitees. In diesem Zeitraum gelang es ihm, die Rennen auf ein neues Niveau zu heben. „Seinem Engagement sind die internationalen Kontakte zu verdanken, seinem Verhandlungsgeschick, die TV- und Vermarktungsverträge, seiner Durchsetzungskraft, die Schaffung zeitgemäßer Organisationsstrukturen.“, so der ÖSV.
Für sein Lebenswerk und dafür, dass er sein Leben der Popularisierung des Skisports gewidmet hat, erhielt Dr. Christian Poley 2013 den Schneekristall des Skisports - die höchste Auszeichnung des ÖSV für Verdienste um den Skisport.
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