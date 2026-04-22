17-Jähriger bricht in Haus ein und tötet Senior

Schwer verletzte Ehefrau alarmierte Notruf

Der junge Bursche ging auf die beiden, die noch im Bett lagen, los. Den 84-jährigen Mann verletzte er dabei so schwer, dass er noch vor Ort verstarb. Seine 80-jährige Ehefrau schaffte es noch selbstständig den Notruf zu wählen. Völlig im Schock und selbst schwer verwundet. Sie befindet sich laut Polizei im Krankenhaus und in einem stabilen Zustand.