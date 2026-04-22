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Ehepaar attackiert

17-Jähriger bricht in Haus ein und tötet Senior

Steiermark
22.04.2026 08:39
Porträt von Fanny Gasser
Porträt von Monika König-Krisper
Porträt von Eva Stockner
Porträt von Sepp Pail
Von Fanny Gasser , Monika König-Krisper , Eva Stockner und Sepp Pail

Eine grausame Gewalttat spielte sich in der Nacht auf Mittwoch im südoststeirischen St. Peter am Ottersbach ab. Ein 17-Jähriger brach in das Haus eines betagten Ehepaars ein und stach auf die beiden ein, während sie noch im Bett lagen. Der 84-jährige Mann erlag seinen Verletzungen.

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Am Mittwochmorgen stehen noch die Polizeiautos vor dem unscheinbaren Einfamilienhaus in St. Peter am Ottersbach. In der 2800-Einwohner-Gemeinde spielten sich in den Nachtstunden grausame Szenen ab. Gegen 2.45 Uhr dürfte ein 17-Jähriger in das Wohnhaus eines älteren Ehepaars eingedrungen sein. Sie hörten nur die Fenster zerklirren – und schon stand er vor ihnen im Schlafzimmer. Bewaffnet mit Messer und Hammer.

Schwer verletzte Ehefrau alarmierte Notruf
Der junge Bursche ging auf die beiden, die noch im Bett lagen, los. Den 84-jährigen Mann verletzte er dabei so schwer, dass er noch vor Ort verstarb. Seine 80-jährige Ehefrau schaffte es noch selbstständig den Notruf zu wählen. Völlig im Schock und selbst schwer verwundet. Sie befindet sich laut Polizei im Krankenhaus und in einem stabilen Zustand.

In St. Peter am Ottersbach spielten sich unvorstellbare Szenen ab.
In St. Peter am Ottersbach spielten sich unvorstellbare Szenen ab.(Bild: Sepp Pail)

Polizisten nahmen den 17-jährigen Tatverdächtigen nach kurzer Fahndung fest. Die mutmaßliche Tatwaffe, ein Messer, stellten die Beamten ebenfalls sicher. Die Ermittlungen zum genauen Tathergang wurden vom Landeskriminalamt Steiermark übernommen. Eine Vernehmung des Jugendlichen steht derzeit noch aus.

Der Tatort: Der 17-Jährige stieg offenbar über den Balkon ein.
Der Tatort: Der 17-Jährige stieg offenbar über den Balkon ein.(Bild: Sepp Pail)

Motiv bisher noch völlig unklar
Dem Vernehmen nach soll der junge Bursche aus dem Ort gewesen sein, auch wenn das die Polizei nicht bestätigen kann. Sprecher Sabri Yorgun sagt: „Laut derzeitigem Stand der Ermittlungen gehen wir von keinem Verwandtschafts- oder Bekanntschaftsverhältnis aus.“ Auch das Motiv des 17-Jährigen ist noch völlig unklar.

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