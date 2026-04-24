Neun Schweine verhungert: Hofbesitzer uneinsichtig

Neun Tiere waren verendet und teils schon verwest, ein weiteres musste eingeschläfert werden: Die Betreiber eines steirischen Bauernhofes werden wegen Tierquälerei angezeigt.
Was müssen diese armen Tiere mitgemacht haben: Neun tote Schweine lagen in den südoststeirischen Ställen, teils schon verwest, sichtlich abgemagert. Daneben Körperteile, die von ausgehungerten Artgenossen bereits angefressen worden waren. Mutmaßliche Todesursache laut Sachverständigem: Verhungern und Verdursten.
Auch die 45 Schweine, die diese Tortur überlebt haben, waren in erbärmlichem Zustand, litten, standen hilflos in ihrer Gülle. Sie wurden bei der Kontrolle der Amtstierärztin Mitte Jänner abgenommen.
Würden wir uns eine engmaschigere Kontrolle von Betrieben wünschen? Natürlich. Aber das ist schlicht nicht möglich.
Alois Maier, interimistischer Bezirkshauptmann Südoststeiermark
Anzeige wegen Tierquälerei
„Ein zehntes war in so schlechtem Zustand, dass es von unseren Amtstierärzten eingeschläfert werden musste“, sagt Alois Maier, Interims-Bezirkshauptmann der Südostseiermark. Aufgeflogen sei die schreckliche Situation durch eine gerichtliche Amtshandlung, bei der es um etwas ganz anderes ging, die Anwesenden bei der Lage der Schweine aber nicht in die andere Richtung schauten. Der Betrieb sei auch schon bekannt gewesen, „aber wegen baulicher Maßnahmen, die Nachbesserung verlangten, da gab es keinen Grund für eine Tierabnahme“, betont Maier. Bei Kontrollen waren Beanstandungen behoben.
Die Betriebsführer, ein 49-Jähriger, und seine 67-jährige Mutter werden wegen des Verdachts der Tierquälerei bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Keiner von ihnen ist geständig oder einsichtig.
Die Landwirtschaftskammer bietet ein Sorgentelefon, an das sich Bauern anonym mit allen Problemen wenden können, wie Überforderung, Beziehung oder Hofübergabe. Nummer: 0810-676 810 (Kosten: 1,30 Euro/Stunde)
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