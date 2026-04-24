Neun Schweine verhungert: Hofbesitzer uneinsichtig

Anzeige wegen Tierquälerei

„Ein zehntes war in so schlechtem Zustand, dass es von unseren Amtstierärzten eingeschläfert werden musste“, sagt Alois Maier, Interims-Bezirkshauptmann der Südostseiermark. Aufgeflogen sei die schreckliche Situation durch eine gerichtliche Amtshandlung, bei der es um etwas ganz anderes ging, die Anwesenden bei der Lage der Schweine aber nicht in die andere Richtung schauten. Der Betrieb sei auch schon bekannt gewesen, „aber wegen baulicher Maßnahmen, die Nachbesserung verlangten, da gab es keinen Grund für eine Tierabnahme“, betont Maier. Bei Kontrollen waren Beanstandungen behoben.