Heute Wahl: Wer führt ORF bis Jahresende?

Hochspannung am Wiener Küniglberg, der Heimat des ORF: Heute steht eine brisante Stiftungsratssitzung bevor. Höhepunkt ist die Wahl der ORF-Spitze bis Jahresende. Aber es werden auch intensive Diskussionen rund um die Causa Weißmann erwartet. Mit dem Liveticker von krone.at verpassen Sie nichts!
Die wichtigsten Meldungen in aller Kürze:
Insgesamt haben sich elf Personen für den Chefposten beworben, für ein Hearing heute eingeladen wurde aber nur Thurnher. Für ihre Bestellung ist eine einfache Mehrheit im 35-köpfigen Gremium nötig.
Die Wahl für die eigentliche nächste fünfjährige ORF-Generaldirektorenperiode ab 2027 ist für 11. August angesetzt. FPÖ-Stiftungsrat Peter Westenthaler will die Wahl jedoch vorverlegen.
Der Liveticker zur Sitzung des ORF-Stiftungsrats:
Stimmungstiefpunkt am Küniglberg
Seit der Veröffentlichung des ersten ausführlichen Gesprächs der „Krone“ mit jener Frau, die Ex-ORF-General Roland Weißmann der sexuellen Belästigung beschuldigt, ist die Stimmung im ORF an einem Tiefpunkt angelangt. Interimschefin Ingrid Thurnher bezeichnete die veröffentlichten Chats wortwörtlich als „verstörend, schockierend und inakzeptabel“.
Der Bericht der von Thurnher eingesetzten Compliance-Kommission war zuvor zum Schluss gekommen, dass bei den Handlungen von Weißmann keine sexuelle Belästigung vorliege. Jene ORF-Mitarbeiterin hatte sich nun erstmals zu Wort gemeldet und auch Einblicke in den jahrelangen Chatverlauf gegeben. Beobachter gehen davon aus, dass dem zurückgetretenen ORF-Chef nur ein Bruchteil seiner finanziellen Forderungen (ursprünglich 3,9 Millionen Euro) zugesprochen werden wird.
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