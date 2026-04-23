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Spannung am Küniglberg

Heute Wahl: Wer führt ORF bis Jahresende?

Innenpolitik
23.04.2026 10:56
Der ORF-Stiftungsrat wählt heute, wer bis Ende 2026 an der Spitze des ORF steht. Favoritin ist ...
Der ORF-Stiftungsrat wählt heute, wer bis Ende 2026 an der Spitze des ORF steht. Favoritin ist Ingrid Thurnher.(Bild: APA/HANS KLAUS TECHT)
Porträt von Franz Hollauf
Porträt von Petja Mladenova
Porträt von Christoph Budin
Von Franz Hollauf , Petja Mladenova und Christoph Budin

Hochspannung am Wiener Küniglberg, der Heimat des ORF: Heute steht eine brisante Stiftungsratssitzung bevor. Höhepunkt ist die Wahl der ORF-Spitze bis Jahresende. Aber es werden auch intensive Diskussionen rund um die Causa Weißmann erwartet. Mit dem Liveticker von krone.at verpassen Sie nichts!

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Die wichtigsten Meldungen in aller Kürze:

  • Der ORF-Stiftungsrat wählt am Donnerstag, wer bis Ende 2026 an der Spitze des ORF steht. Favoritin ist Ingrid Thurnher.

  • Insgesamt haben sich elf Personen für den Chefposten beworben, für ein Hearing heute eingeladen wurde aber nur Thurnher. Für ihre Bestellung ist eine einfache Mehrheit im 35-köpfigen Gremium nötig.

  • Die Wahl für die eigentliche nächste fünfjährige ORF-Generaldirektorenperiode ab 2027 ist für 11. August angesetzt. FPÖ-Stiftungsrat Peter Westenthaler will die Wahl jedoch vorverlegen. 

Der Liveticker zur Sitzung des ORF-Stiftungsrats:

Stimmungstiefpunkt am Küniglberg
Seit der Veröffentlichung des ersten ausführlichen Gesprächs der „Krone“ mit jener Frau, die Ex-ORF-General Roland Weißmann der sexuellen Belästigung beschuldigt, ist die Stimmung im ORF an einem Tiefpunkt angelangt. Interimschefin Ingrid Thurnher bezeichnete die veröffentlichten Chats wortwörtlich als „verstörend, schockierend und inakzeptabel“.

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Der Bericht der von Thurnher eingesetzten Compliance-Kommission war zuvor zum Schluss gekommen, dass bei den Handlungen von Weißmann keine sexuelle Belästigung vorliege. Jene ORF-Mitarbeiterin hatte sich nun erstmals zu Wort gemeldet und auch Einblicke in den jahrelangen Chatverlauf gegeben. Beobachter gehen davon aus, dass dem zurückgetretenen ORF-Chef nur ein Bruchteil seiner finanziellen Forderungen (ursprünglich 3,9 Millionen Euro) zugesprochen werden wird.

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