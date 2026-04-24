Robbie Williams in Linz? Erst glaubte es keiner

Alles begann mit einem Gerücht, das zu schön war, um wahr zu sein: Robbie Williams. In Linz. Im Oktober 2014 machte diese Nachricht die Runde – und kaum jemand glaubte daran. Zu unwahrscheinlich schien es, dass ein Weltstar dieser Größenordnung ausgerechnet in Oberösterreich Halt macht. Und doch gab es diese leise, nie bestätigte Erklärung, die sich hartnäckig hielt: Dass der Sieg von Conchita Wurst beim Eurovision Song Contest Wien blockiert hatte, die Stadthalle besetzt war – und Linz plötzlich zur Bühne wurde. Ob es stimmt oder nicht: Linz hat profitiert. Und wie.