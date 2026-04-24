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Legendäre Konzerte

Robbie Williams in Linz? Erst glaubte es keiner

Oberösterreich
24.04.2026 11:20
Bei der Ankunft des Weltstars am Flughafen in Hörsching herrschte Ausnahmezustand.
Bei der Ankunft des Weltstars am Flughafen in Hörsching herrschte Ausnahmezustand.(Bild: Horst Einöder/Flashpictures)
Porträt von Mario Ruhmanseder
Von Mario Ruhmanseder

Ein Weltstar in Schloss Mühldorf, Fans aus ganz Europa und zwei Konzerte, die Linz in Ausnahmezustand versetzten: War es tatsächlich der ESC, der ihn damals nach Oberösterreich brachte? Eine Reise zurück zu Schnitzel, dem heimlichen Star „Spencer“ und zwei Nächten, die viele bis heute nicht vergessen haben.

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Alles begann mit einem Gerücht, das zu schön war, um wahr zu sein: Robbie Williams. In Linz. Im Oktober 2014 machte diese Nachricht die Runde – und kaum jemand glaubte daran. Zu unwahrscheinlich schien es, dass ein Weltstar dieser Größenordnung ausgerechnet in Oberösterreich Halt macht. Und doch gab es diese leise, nie bestätigte Erklärung, die sich hartnäckig hielt: Dass der Sieg von Conchita Wurst beim Eurovision Song Contest Wien blockiert hatte, die Stadthalle besetzt war – und Linz plötzlich zur Bühne wurde. Ob es stimmt oder nicht: Linz hat profitiert. Und wie.

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