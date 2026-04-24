Landwirt stürzt mit Schlepper ab: Tödlich verletzt

Wie die Polizei bestätigte, befand sich der 78-Jährige am Vormittag gegen 10 Uhr mit dem Gefährt auf einem steilen Feld im Gemeindegebiet von Westendorf, als das Fahrzeug plötzlich kippte und den Abhang hinabstürzte. Bevor er nach rund 150 Metern zum Stillstand kam, überschlug sich der Motorkarren, der Lenker wurde herausgeschleudert.