Landwirt stürzt mit Schlepper ab: Tödlich verletzt

In Westendorf im Tiroler Bezirk Kitzbühel kam es am Freitag zu einem tödlichen Fahrzeugabsturz. Ein Motorkarren war auf einem steilen Feld gekippt und 150 Meter abgestürzt. Für den 78-jährigen Lenker des Schleppers kam jede Hilfe zu spät.
Wie die Polizei bestätigte, befand sich der 78-Jährige am Vormittag gegen 10 Uhr mit dem Gefährt auf einem steilen Feld im Gemeindegebiet von Westendorf, als das Fahrzeug plötzlich kippte und den Abhang hinabstürzte. Bevor er nach rund 150 Metern zum Stillstand kam, überschlug sich der Motorkarren, der Lenker wurde herausgeschleudert.
Reanimation erfolglos
Ein 22-Jähriger, der mit dem Senior zusammen bei der Arbeit war, beobachtete den Unfall und setzte die Rettungskette in Gang.
Trotz umgehend eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch Rettung, Notarzthubschrauber und Polizei verstarb der Mann noch an der Unfallstelle.
Die Polizei in einer Aussendung
Rettung und Notarzthubschrauber sowie die Polizei rückten an, konnten aber nichts mehr für den Mann tun. Reanimationsmaßnahmen blieben erfolglos, der 78-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle.
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