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20 Euro Tageseintritt

Schönbrunner Bad lockt mit dem Paradies auf Erden

Freizeit
24.04.2026 14:46
Das Schönbrunner Bad hat seine Vorzüge: Ruhe, gute Kulinarik und ein 50-Meter-Becken.
Das Schönbrunner Bad hat seine Vorzüge: Ruhe, gute Kulinarik und ein 50-Meter-Becken.(Bild: Dworak/Wiesmeyer)
Porträt von Harald Dworak
Porträt von Peter Wiesmeyer
Von Harald Dworak und Peter Wiesmeyer

Erholung, Entspannung, Ruhe – der Besuch im Schönbrunner Freibad öffnet morgen am Samstag und ist für Wasserratten und Sonnenanbeter ein Erlebnis der besonderen Art. Der allerdings auch seinen Preis hat. 20 Euro Tageseintritt sind nicht für jeden Wiener zu stemmen.

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Marco Ebenbichler feiert heuer sein 25-jähriges Jubiläum als Geschäftsführer des Schönbrunner Bades. Als einziges Privat-Freibad in Wien muss er sich gegen die städtisch-geförderten Bäder durchsetzen. Und kämpft dabei nicht nur gegen hohe Preise, sondern auch gegen Wind und Wetter. „Da der Winter heuer sehr streng war, gibt es viel zu reparieren“, sagt Ebenbichler, der bis zur Saisoneröffnung am 25. April mit Schraubenzieher und Akku-Schrauber durch die Anlage läuft. „Wir werden das schon hinbekommen“, ist er optimistisch.

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