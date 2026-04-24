Nach einer Flasche Likör „aus Reflex zugeschlagen“

Es war Anfang Mai des Vorjahres, als der junge Mann seinem Suchtproblem nachkommen wollte. Daher stahl er in einem Supermarkt in St. Pölten eine Flasche Likör. „Ich hab’ jeden Tag viel getrunken“, zeigt sich der Angeklagte zu den Vorwürfen geständig. Hinter dem Bahnhof sei er dann auf eine Gruppe mit Männern und einer Frau gestoßen und habe „aus Reflex zugeschlagen“, so der 19-Jährige. Mit dem Ellbogen gegen den Kiefer eines der Männer. Sie hätten zuvor seine Familie beschimpft.