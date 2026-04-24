Nach einer Flasche Likör „aus Reflex zugeschlagen“

19-Jähriger erneut wegen schwerer Körperverletzung und Diebstahls in St. Pölten verurteilt. Seine Haftstrafe aus früheren Verurteilungen wurde um 13 Monate verlängert.
Auf ein Leben in Freiheit muss ein 19-Jähriger jetzt noch etwas länger warten. Denn der junge Wiederholungstäter verbucht weiterhin fleißig Verurteilungen auf seinem Verbrecherkonto – versuchter Raub, Einbruchsdiebstahl, Sachbeschädigung.
Direkt nach dem Hauptschulabschluss ging es für den Mostviertler hinter Gitter. Dort verweilt er vorerst bis Juni 2029. Dieses Mal kamen wegen Diebstahls und schwerer Körperverletzung am Landesgericht St. Pölten 13 Monate Zusatz-Haftstrafe samt 1000 Euro Schmerzensgeld hinzu.
Ich habe eine Flasche Likör eingesteckt und diese dann mit einem Freund ausgetrunken. So viel Alkohol am Tag kommt sonst schon sehr teuer.
Angeklagter am Landesgericht St. Pölten
Es war Anfang Mai des Vorjahres, als der junge Mann seinem Suchtproblem nachkommen wollte. Daher stahl er in einem Supermarkt in St. Pölten eine Flasche Likör. „Ich hab’ jeden Tag viel getrunken“, zeigt sich der Angeklagte zu den Vorwürfen geständig. Hinter dem Bahnhof sei er dann auf eine Gruppe mit Männern und einer Frau gestoßen und habe „aus Reflex zugeschlagen“, so der 19-Jährige. Mit dem Ellbogen gegen den Kiefer eines der Männer. Sie hätten zuvor seine Familie beschimpft.
Macht bereits Suchttherapie
Laut Opfer und Zeugen habe vielmehr er gepöbelt und sei mit erhobener Faust auf die Frau zugestürmt. Deren Beschützer kassierte dann den Schlag. „Ich will aus meinen Fehlern lernen“, lobt der 19-Jährige vor dem Urteil Besserung.
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