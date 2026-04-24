LIVE: Hollabrunn will gegen Krems überraschen

Außenseiter Hollabrunn trifft im zweiten Halbfinale des „Region Graz“ ÖHB-Cup-Finals im Niederösterreich-Duell auf Krems. In den heurigen Meisterschaftsspielen gab es jeweils einen Heimsieg. Auf den Sieger dieser Partie wartet morgen im Finale Hard (32:27 gegen Schwaz). Das Spiel Hollabrunn gegen Krems gibt es JETZT live auf krone.tv.