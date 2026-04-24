Abschiebungen stoppen, Familiennachzug erlauben

Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) wird die Delegierten am Samstag in der Messe Wien rund 20 Minuten mit seiner Rede beglücken, danach ergreift Wiens Bürgermeister Michael Ludwig das Wort. Primär wird es in seiner Rede um Wirtschaft, Arbeit und Sicherheit gehen. Danach wird diskutiert, lange und viel, phasenweise bis zur Ermüdung, denn auch die vielen Anträge des 203 Seiten dicken Programms wollen beleuchtet werden.