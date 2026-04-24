Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

SPÖ-Forderung

Abschiebungen stoppen, Familiennachzug erlauben

Wien
24.04.2026 13:30
Porträt von Michael Pommer
Von Michael Pommer

In der Antragsflut, die sich am Samstag über den Landesparteitag der Wiener SPÖ ergießt, versteckt sich auf Seite 123 und 124 ein besonderes politisches Gustostückerl. Inhalt: Der gebremste Familienzuzug soll „umgehend“ wiederhergestellt werden, Abschiebungen lehnt man „in der jetzigen Form und Intensität“ ab.

0 Kommentare

Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) wird die Delegierten am Samstag in der Messe Wien rund 20 Minuten mit seiner Rede beglücken, danach ergreift Wiens Bürgermeister Michael Ludwig das Wort. Primär wird es in seiner Rede um Wirtschaft, Arbeit und Sicherheit gehen. Danach wird diskutiert, lange und viel, phasenweise bis zur Ermüdung, denn auch die vielen Anträge des 203 Seiten dicken Programms wollen beleuchtet werden.

Ein Antrag kommt vom verhaltensoriginellen VSSTÖ (Verband Sozialistischer StudentInnen in Österreich), der sich offenbar grenzenlose Zuwanderung an die Fahnen heften will.

Ein Teil der SPÖ will Abschiebungen aussetzen und den Familiennachzug sofort wieder zulassen.
Ein Teil der SPÖ will Abschiebungen aussetzen und den Familiennachzug sofort wieder zulassen.(Bild: Krone KREATIV/BMI/Gerd Pachauer, Krone KREATIV, P. Huber)

„Dieses Leid ist politisch produziert“
Zu lesen ist: „Unter der neuen Stadtregierung in Wien wurde 2025 der Familiennachzug für bestimmte Schutzberechtigte faktisch ausgesetzt bzw. massiv eingeschränkt. Das ist ein tiefer Einschnitt in das Recht auf Familienleben, das durch die Europäische Menschenrechtskonvention (Art. 8 EMRK) und die EU-Grundrechtecharta garantiert ist.“

Und weiter, Wort für Wort zitiert: „In der Praxis bedeutet das, dass Mütter auf ihre Kinder warten, Ehepartner:innen getrennt sind und Familien, die in Wien Fuß gefasst haben, arbeiten, Steuern zahlen und ihre Kinder in Wiener Schulen schicken, dürfen ihre engsten Angehörigen nicht nachholen. Dieses Leid ist politisch produziert und dementsprechend auch politisch abstellbar.“

Diese Migrationspolitik sei „keine sozialdemokratische Praxis“: „Als Sozialdemokrat:innen lehnen wir Abschiebungen in ihrer jetzigen Form und Intensität ab und fordern stattdessen ein um­fassendes Bleiberecht, insbesondere für Menschen, die bereits Teil unserer Gesellschaft sind.“

Lesen Sie auch:
Maurer schießt wegen Werbung bei Musk (links) gegen Babler.
Krone Plus Logo
Die Grünen sehen rot
Wirbel um SPÖ-Werbung auf Elon Musks Plattform X
19.04.2026
Wiener SPÖ baut um
Ludwig hat künftig sechs statt fünf Stellvertreter
15.04.2026
Finanzspritze für NGO
FPÖ sauer: „SPÖ keine Partei des Volkes“
23.04.2026

Ein Antrag, der es in sich hat, denn die Wünsche der VSSTÖ-Vertreter würden das sowieso schon migrationsfreudige Land Österreich völlig unter Druck setzen, finanziell wie politisch.

Das wollen die VSSTÖ-Vertreter:

  • Die SPÖ Wien fordert die umgehende Wiederherstellung des Familiennachzugs für alle Schutzberechtigten und subsidiär Schutzberechtigten und spricht sich gegen jede weitere Einschränkung des Rechts auf Familienzusammenführung aus. 
  • Die SPÖ Wien setzt sich öffentlich und aktiv gegen eine Asyl-Obergrenze ein und bekennt sich zum Recht auf Asyl ohne zahlenmäßige Begrenzung.
  • Die SPÖ Wien lehnt Abschiebungen in ihrer jetzigen Form und Intensität ab – insbesondere Abschiebungen in Kriegs- und Krisengebiete, von schulpflichtigen Kindern, kranken Personen und Menschen mit starken sozialen Bindungen in Österreich.
  • Die SPÖ Wien setzt sich für ein umfassendes Bleiberecht für Menschen ein, die in Österreich verwurzelt sind, und fordert gesetzliche Regelungen, die diesem Grundsatz gerecht werden.
  • Die SPÖ Wien fordert die Reform der Schubhaft: Abschiebegefängnisse sind umzu­gestalten zu sicheren Unterkünften, die Menschenrechte und Menschenwürde voll­umfänglich schützen.

Und was bedeutet dieser Antrag nun?
Die Empfehlung der Kommission: „Zuweisen an den Bundesparteivorstand“. Soll sich der Bund darum kümmern ...

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien
24.04.2026 13:30
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Michael Ludwig
WienÖsterreich
SPÖ
AbschiebungVizekanzlerBürgermeisterWirtschaftKinder
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien 01. Innere Stadt
11° / 22°
Symbol wolkenlos
Wien 11. Simmering
11° / 22°
Symbol wolkenlos
Wien 14. Penzing
10° / 21°
Symbol wolkenlos
Wien 19. Döbling
10° / 22°
Symbol wolkenlos
Wien 21. Floridsdorf
9° / 22°
Symbol wolkenlos

krone.tv

Wirbelsturm-Monster
Seltener Mehrfach-Tornado wütete über Oklahoma
Sanktioniertes Schiff
US-Militär entert erneut Tanker mit iranischem Öl
Spektakulärer Ausbruch
Vulkan Kilauea spukt 400 Meter hohe Lava-Fontänen
Patrouillenboote der Revolutionsgarden
Trotz Fahrerlaubnis?
Irans Revolutionsgarden beschießen Tanker
In Istanbul hat der Prozess zum Tod einer vierköpfigen Familie begonnen. Die Deutschen starben ...
Insektizid im Hotel
Prozess zu Tod von Familie in Istanbul begonnen
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Senioren attackiert: Rätsel um Tat von 17-Jährigem
130.258 mal gelesen
Der Täter stieg offenbar über den Balkon ins Haus ein.
Ausland
An Walrettung beteiligte Tierärztin liegt im Koma
100.574 mal gelesen
„Timmy“ wird von Helfern befeuchtet, damit er nicht austrocknet.
Gericht
Sechsjährige in Wohnung gelockt und vergewaltigt
94.766 mal gelesen
Der angeklagte 52-Jährige vergewaltigte in Wien das Nachbarskind. 
Außenpolitik
Pipeline läuft – Orbán gibt Ukraine-Blockade auf
1309 mal kommentiert
Orbán hat die Hilfen für die Ukraine monatelang blockiert – und den Konflikt mit der Ukraine ...
Innenpolitik
NGO „gerettet“ – trotzdem fliegen jetzt die Fetzen
991 mal kommentiert
Babler und Holzleitner haben „zusammengelegt“, um die NGO Zara zu retten.
Innenpolitik
Thurnher mit klarer Mehrheit an ORF-Spitze gewählt
680 mal kommentiert
Der ORF-Stiftungsrat hat am Donnerstag Ingrid Thurnher (Bild) zur neuen ORF-Generaldirektorin ...
Mehr Wien
SPÖ-Forderung
Abschiebungen stoppen, Familiennachzug erlauben
Verletzt geflüchtet
Teenager bauten mit fremdem Auto schweren Unfall
Angespannte Lage
Wegen Israel-Teilnahme: Großdemo am ESC-Finaltag
Um „nur“ 450.000 Euro!
ESC-Wahnsinn: Das ist die eigenartigste Unterkunft
„Krone“-Kommentar
Sechs Jahre Volksschule: Sorry, das reicht nicht!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf