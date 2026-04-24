Warum doch 5 Milliarden aufgetrieben werden müssen

Wunschliste ist lang

Auf der Wunschliste stehen außerdem weitere Maßnahmen, die nicht konkret beziffert sind. Ins Gewicht fallen würde dabei vor allem eine Fortsetzung der steuerlichen Begünstigung der Überstunden. So würde eine Verlängerung der auf 2026 befristeten Erhöhung des Betrags für Überstundenzuschläge auf 170 Euro pro Monat erneut um rund 105 Mio. Euro weniger Einnahmen als veranschlagt bedeuten. Die vor allem von der ÖVP gewünschte Wiedereinführung der Agrardiesel-Vergütung wäre laut Budgetexpertin Schratzenstaller mit einem Mineralölsteuerausfall in unterer zweistelliger Millionenhöhe verbunden.