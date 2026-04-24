Sind die Freiheitlichen ein verlässlicher Partner?

Es ist eine intensive Woche für die ÖVP: Nach einer Alkofahrt musste der Abgeordnete Günther Baschingers sein Mandat zurücklegen. Heute lädt Landesparteisekretär Florian Hiegelsberger zum Parteitag in Linz – mit 1500 Gästen und LH Thomas Stelzers Wiederwahl. Ein Gespräch über Kurs und Koalitionen.
„Krone“: Was macht Oberösterreich aus Ihrer Sicht aus?
Florian Hiegelsberger: Oberösterreich ist ein innovatives Land mit starken Betrieben und engagierten Menschen. Es bietet viele Chancen für die Zukunft. Gleichzeitig fußen wir auf Traditionen. Diese Dualität zwischen Innovation und Tradition macht Oberösterreich besonders: diese Erdung, kombiniert mit dem Blick in die Welt.
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