Sind die Freiheitlichen ein verlässlicher Partner?

„Krone“: Was macht Oberösterreich aus Ihrer Sicht aus?

Florian Hiegelsberger: Oberösterreich ist ein innovatives Land mit starken Betrieben und engagierten Menschen. Es bietet viele Chancen für die Zukunft. Gleichzeitig fußen wir auf Traditionen. Diese Dualität zwischen Innovation und Tradition macht Oberösterreich besonders: diese Erdung, kombiniert mit dem Blick in die Welt.