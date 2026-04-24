Vor Pleite: Benko-Stiftung verkaufte Topimmobilien

Der Zeitablauf ist interessant: Ende Jänner 2026 stellte das Internationale Schiedsgericht der Laura Privatstiftung ein folgenschweres Urteil zu. Der Österreich-Bunker der Benkos wurde in Summe zu Zahlungen in Höhe von rund einer Milliarde Euro verurteilt. Da in der Stiftung nur Vermögenswerte von rund 300 Millionen Euro gelagert waren, mussten die Stiftungsvorstände am 12. März Insolvenz anmelden.