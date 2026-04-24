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Hundekauf per Mausklick beschäftigt Wissenschaft

Tierecke
24.04.2026 17:53
Ein Klick, ein Bild – und plötzlich gehört ein Hund zum Leben. Immer mehr Tiere werden online ...
Ein Klick, ein Bild – und plötzlich gehört ein Hund zum Leben. Immer mehr Tiere werden online entdeckt und vermittelt. Doch wie fühlt sich dieser Weg wirklich an, und was steckt hinter der Entscheidung?(Bild: Prostock-studio - stock.adobe.com)
Porträt von Tierecke
Von Tierecke

In unserem Computer- und Handyzeitalter hat sich auch die Suche nach dem Haustier ins Internet verlagert. Stundenlang kann man sich durch tausende Fotos klicken, um den richtigen Vierbeiner zu finden. Eine Studentin der Vetmeduni Wien untersucht diesen Trend und bittet Hundehalter um Unterstützung bei der Datenerhebung. 

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Immer mehr Menschen finden ihren Vierbeiner online: über Inserate, Plattformen oder Social Media. Der erste Kontakt zu Züchtern, Tierschutzvereinen oder Privatpersonen entsteht dabei oft rein digital. Genau hier setzt die Fragebogenstudie „Online-Erwerb von Hunden“ an – und richtet sich gezielt an Hundehalter aus Österreich, Deutschland und der Schweiz, die ihren Hund auf diesem Weg gefunden haben.

Durchgeführt wird das Projekt am Messerli Forschungsinstitut der Veterinärmedizinischen Universität Wien. Die angehende Tierärztin Anna Meindl befasst sich für ihre Diplomarbeit unter der Leitung von Dr. Svenja Springer mit diesem spannenden Thema. 

Die Steirerin Anna Meindl möchte neue Einblicke in ein Thema gewinnen, das im Alltag vieler ...
Die Steirerin Anna Meindl möchte neue Einblicke in ein Thema gewinnen, das im Alltag vieler Tierhalter längst angekommen ist.(Bild: privat)

Im Fokus stehen die Beweggründe und persönlichen Erfahrungen rund um den Online-Erwerb von Hunden – von den ersten Kontakten bis hin zu möglichen Herausforderungen. Ziel ist es, ein umfassendes Bild zu zeichnen und wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse für den deutschsprachigen Raum zu gewinnen.

Werden Sie Teil der Studie: 

  • Die Teilnahme an der Umfrage dauert etwa 15 bis 20 Minuten, ist freiwillig und anonym
  • Der Fragebogen kann jederzeit abgebrochen werden, alle Daten werden ausschließlich für wissenschaftliche Zwecke verwendet
  • Die Datenerhebung läuft noch bis zum 24. Mai 2026
  • Hier geht es direkt zum Fragebogen
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