Alcaraz tritt nicht zur Paris-Titelverteidigung an

„Nach den Ergebnissen der heute durchgeführten Tests haben wir entschieden, dass es am vernünftigsten ist, vorsichtig zu sein und weder in Rom noch bei den French Open anzutreten“, schrieb Alcaraz in einem Beitrag auf der Online-Plattform X (vormals Twitter). Es sei ein „schwieriger Moment“ für ihn. „Aber ich bin sicher, dass wir daraus gestärkt hervorgehen werden.“