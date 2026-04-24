Alcaraz tritt nicht zur Paris-Titelverteidigung an

Tennis-Star Carlos Alcaraz kann seinen Titel bei den French Open in diesem Jahr nicht verteidigen! Der 22-jährige Spanier gab am Freitag seinen Startverzicht beim zweiten Grand-Slam-Turnier des Jahres vom 24. Mai bis zum 7. Juni in Paris aufgrund einer Verletzung am rechten Handgelenk bekannt ...
„Nach den Ergebnissen der heute durchgeführten Tests haben wir entschieden, dass es am vernünftigsten ist, vorsichtig zu sein und weder in Rom noch bei den French Open anzutreten“, schrieb Alcaraz in einem Beitrag auf der Online-Plattform X (vormals Twitter). Es sei ein „schwieriger Moment“ für ihn. „Aber ich bin sicher, dass wir daraus gestärkt hervorgehen werden.“
Die Verletzung hatte sich Alcaraz in Barcelona zugezogen, das Heimturnier beendete er vorzeitig. Auch seinen Start beim Masters-1000-Turnier in Madrid hatte er absagen müssen.
Sinner nun Favorit für Paris
Der siebenfache Grand-Slam-Turnier-Gewinner galt neben dem italienischen Weltranglisten-Ersten Jannik Sinner als Topfavorit für Paris. Alcaraz war während seiner Verletzungspause beim Laureus World Sports Award als Sportler des Jahres ausgezeichnet worden. Bei der Veranstaltung erschien er mit einer Schiene am rechten Unterarm.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.